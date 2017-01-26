В декабре в Беларуси уволили на 10 тысяч человек больше, чем приняли на работу

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26 января 2017
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26 января, 2017 г.
Всего за декабрь 2016 года было принято на работу 40 272 человека, а уволено 50 479.
В обрабатывающей промышленности число уволенных превысило количество принятых на работу более чем на 3000 человек. Всего в этой сфере деятельности было принято 6 525 человек, а уволено 9 612.
На 520 человек больше уволено было в транспортной и складской деятельности: принято 2 121, а уволено 2 641.
Порядка 750 человек уволено на чистой основе в образовании, где на работу было принято на декабрь 4 269 человек.
Увеличилось количество работающих в таких отраслях, как творчество, спорт, информация и связь, энергетика.
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