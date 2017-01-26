Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович

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26 января, 2017 г.
По неофициальной информации, задержан известный белорусский бизнесмен Александр Кнырович.
О задержании Кныровича БелаПАН сообщил информированный источник. Телефон бизнесмена в настоящее время недоступен. Судя по информации на странице Александра Кныровича в «Фейсбуке», еще 25 января он находился в Женеве.
Начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович сообщил БелаПАН, что Александр Кнырович ими не задерживался, в КГБ информацию пока не комментируют, пишут Naviny.by.
43-летний Александр Кнырович — соучредитель группы компаний «Сармат», которая занимается производством строительных смесей, он также является владельцем минского бара Bristle. Предприниматель активно поддерживает стартап-движение, является одним из членов ОО «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «Бавин».
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