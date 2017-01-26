Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович

По неофициальной информации, задержан известный белорусский бизнесмен Александр Кнырович.

О задержании Кныровича БелаПАН сообщил информированный источник. Телефон бизнесмена в настоящее время недоступен. Судя по информации на странице Александра Кныровича в «Фейсбуке», еще 25 января он находился в Женеве.

Начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович сообщил БелаПАН, что Александр Кнырович ими не задерживался, в КГБ информацию пока не комментируют, пишут Naviny.by.

43-летний Александр Кнырович — соучредитель группы компаний «Сармат», которая занимается производством строительных смесей, он также является владельцем минского бара Bristle. Предприниматель активно поддерживает стартап-движение, является одним из членов ОО «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «Бавин».