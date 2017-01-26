Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами. Соответствующее поручение закреплено распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 25 января 2017 г. № 30р.

Речь идет о введении ведомственной отчетности о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, являющимися коммерческими организациями, имущество которых находится у них на праве хозяйственного ведения, а также хозяйственными обществами, в отношении которых Республика Беларусь и (или) административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), или иным не противоречащим законодательству образом может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг которых за отчетный год составила 20 процентов и более.

Документ принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 марта 2011 г. № 95 ”О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в государственной статистической отчетности“.