БЕЛТА

Текущий год должен стать прорывным в привлечении инвесторов в "Великий камень", сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА глава ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень" Александр Ярошенко.

"Те 8 инвесторов, уже зарегистрированные в нашем парке, пришли в основном в 2015 году, кроме "САС Индастриал", который пришел в конце 2016-го. Но 2017 год должен стать прорывным именно в этом направлении, чтобы через год, подводя итоги, нам было не стыдно рассказывать о привлеченных инвесторах. Работы предстоит очень много", - подчеркнул Александр Ярошенко.

Глава ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень" отметил, что в плане привлечения инвесторов пока не удовлетворен работой парка. "Но при этом проделана большая работа в области создания инфраструктуры для вхождения инвесторов. Она идет успешными темпами, с опережением графика", - пояснил он.