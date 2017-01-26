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26 января, 2017 г.
Текущий год должен стать прорывным в привлечении инвесторов в "Великий камень", сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА глава ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень" Александр Ярошенко.
"Те 8 инвесторов, уже зарегистрированные в нашем парке, пришли в основном в 2015 году, кроме "САС Индастриал", который пришел в конце 2016-го. Но 2017 год должен стать прорывным именно в этом направлении, чтобы через год, подводя итоги, нам было не стыдно рассказывать о привлеченных инвесторах. Работы предстоит очень много", - подчеркнул Александр Ярошенко.
Глава ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень" отметил, что в плане привлечения инвесторов пока не удовлетворен работой парка. "Но при этом проделана большая работа в области создания инфраструктуры для вхождения инвесторов. Она идет успешными темпами, с опережением графика", - пояснил он.
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