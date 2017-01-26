Евро и доллар отыграли снижение на БВФБ

Алексей Иванов

Российский рубль заметно подешевел на сегодняшних торгах.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг 26 января завершились ростом евро и доллара.

Евро подорожал на 0,31% до 2,0741 рубля, доллар – на 0,18% до 1,9321 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,65% до 3,2401 рубля за 100 российских.