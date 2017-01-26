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26 января, 2017 г.
В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры стартовой зоны, сообщил сегодня первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"Основное, на чем сосредоточилась управляющая компания в 2016 году, - это создание инженерно-транспортной инфраструктуры стартовой зоны парка, обеспечение ее готовности для начала строительных работ первых резидентов", - отметил Кирилл Коротеев.
По его словам, уже завершены строительные работы по устройству дорог и инженерных сетей в границах семи улиц стартовой зоны парка общей протяженностью 13 км. Это современные четырех- и шестиполосные автодороги с установленными мачтами наружного освещения, светофорными объектами, велодорожками и тротуарами. "Таким образом, сформирован каркас будущего индустриального города", - констатировал он.
Кирилл Коротеев рассказал, что уже введены в эксплуатацию сети газоснабжения, электроснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, водозаборные насосные станции 1-го и 2-го подъема - на площадке уже есть газ, электричество, вода для целей производства и строительства. Начаты пуско-наладочные работы по площадкам очистных сооружений дождевых стоков, а в ближайшее время планируется завершить весь комплекс строительных работ очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.
При этом он подчеркнул, что строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры синхронизировано со строительством объектов резидентов, по мере готовности которых запускаются соответствующие инфраструктурные сооружения. Все соответствует ранее намеченному плану, при этом строительство инфраструктуры осуществлено в сжатые сроки - в 2 раза быстрее нормативных.
"Для понимания масштабности уже сейчас созданной инженерной инфраструктуры: по производственным мощностям она соответствует инженерным системам города с численностью 50 тыс. жителей и в дальнейшем будет наращиваться. Весь комплекс созданных сооружений позволит размещать объекты инвесторов на площади 350 га - так называемая стартовая зона территории первоочередного освоения парка", - подытожил Кирилл Коротеев.
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