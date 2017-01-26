Кобяков считает реальным увеличить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов

Валерий Алексеев

Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем в расширенном составе, передает БЕЛТА.

- Нарастить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов - это реальная планка, - считает Андрей Кобяков.

По официально статистике за 11 месяцев 2016 года товарооборот с Сербией составил чуть больше 102 млн. долларов. Он снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 57,2%.

Премьер-министр выразил уверенность, что при сложившихся отношениях дружба и сотрудничество Беларуси и Сербии получат дальнейшее развитие. Глава правительства подчеркнул готовность Беларуси обсуждать все вопросы двусторонней повестки.

Александр Вучич в свою очень поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием и гостеприимство. "Надеюсь, что у нас будет возможность развивать экономические отношения, Беларусь для нас дружественная страна. Наши хорошие политические отношения будут способствовать увеличению товарооборота, это наша задача", - сказал он.

Нынешний визит является первым официальным визитом председателя правительства Сербии в Беларусь.