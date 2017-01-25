В Беларуси могут построить несколько АЭС

Валерий Алексеев

Такое мнение высказала председатель президиума НАН Владимир Гусаков.

Он заявил, что строящаяся станция может быть не последней в нашей стране.

- Может быть, я предвосхищаю, но мы полагаем, что будут создаваться еще атомные станции, может быть, в 2030 году, - сказал Гусаков.

- Это объективно, потому что если мы ставим задачу по резкому наращиванию ВВП и повышению уровня благосостояния нашего народа, мы должны обязательно наращивать свою энергетику. Какова эффективность энергетики и уровень энергообеспечения, такая и эффективность экономики. У нас сегодня пока недостаточные энергообеспечение и энергоэффективность, поэтому нам надо в этом направлении очень активно работать», — добавил глава НАН, передают Naviny.by.

НАН параллельно работает и над возобновляемыми источниками энергии, в том числе ведутся работы в области солнечной энергетики.

Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год.