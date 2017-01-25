В 2016 году в Беларуси сократилось производства сухого молока

Валерий Алексеев

Объемы выпуска других основных молочных продуктов выросли.

Беларусь по итогам 2016 года сократила на 2,1% объемы производства сухого молока и сливок до 155,9 тыс. т.

Сильнее всего выросло производство нежирной продукции. В пересчете на обезжиренное молоко ее выпустили 152,4 тыс. т, или на 29,9% больше, чем в 2015-м.

Производство сыра увеличилось на 5,7% до 189 тыс. т, сливочного масла – на 4% до 117,8 тыс. т., цельномолочной продукции – на 0,4% до 1 966,6 тыс. т в пересчете на молоко, молочных консервов – на 0,8% до 92,4 тыс. т.

Самый высокий уровень запасов в Беларуси наблюдается по сухим продуктам. Он составляет 67,7% от среднемесячного объема производства, или 8,2 тыс. т.

Самые низкие запасы – цельномолочной продукции: лишь 8,2% от объемов производства или 14,6 тыс. т.

Запасы сливочного масла составляют 3,3 тыс. т, или 35,1% от объемов выпуска в месяц, сыров – 5,3 тыс. т или 34,2%, молочных консервов – 2,4 тыс. т или 31,3%. За декабрь запасы всех молочных продуктов снизились, за исключением сливочного масла.