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БР новости

Запасы готовой продукции в промышленности достигли 3,66 млрд рублей

25 января, 2017 г.

Алексей Иванов

В среднем они составляют чуть больше половины месячного производства. Однако в отдельных отраслях запасы превышают среднемесячный объем производства более, чем вдвое. 

Уровень запасов на 1 января 2017 года оказался чуть ниже, чем в начале 2016. Тогда он составлял 68,7% от среднемесячного объема производства.

На конец года самый высокий уровень запасов сформировался в легкой промышленности. В текстильном и кожевенном производстве он превышает среднемесячный объем производства в 2,43 раза и составляет 454,6 млн. рублей.

Заметно снизился за год уровень запасов в машиностроении. Если на первого января 2016 года в производстве транспортных средств уровень запасов достигла 2,3 месячных объема, то теперь – 1,7 или 375,9 млн. рублей, в производстве машин и оборудования он опустился с 2,25 раза до 1,61 раза, в деньгах – 533,1 млн. рублей.  

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