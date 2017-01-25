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БР новости

500 долларов зарплаты должны быть обязательно

25 января, 2017 г.

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Руководитель администрации президента Наталья Кочанова, находясь в Слуцке, заявила, что планка 500 долларов зарплаты по стране должна быть достигнута

- Эта задача, поставленная главой государства, должна выполняться беспрекословно. И сегодня это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации, - цитирует Кочанову БЕЛТА

Также отмечается, что средняя зарплата в Минске уже достигла уровня в 500 долларов. В декабре средняя по стране составила 800 рублей, или чуть большее 400 долларов. 

Кочанова также заявила, что задание по созданию новых рабочих мест в 2016 году было перевыполнено. Их создали более 50 тыс. Правда, не сообщила, сколько рабочих мест было сокращено. 

В теории уровень зарплаты в 500 долларов по стране может быть достигнут и за счет укрепления белорусского рубля. Во всяком случае по состоянию на декабрь 2017 года, с учетом предновогодних выплат, она может вырасти. Правда, статистика прошлого года показывала, что даже номинальная начинасленная средняя зарплата снижалась помесячно во втором полугодии. 

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