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25 января, 2017 г.
Обсуждаются скидки и другие преференции.
Латвия хочет видеть в своих портах белорусские грузы и готовая обсуждать взаимовыгодные условия. Об этом заявил сегодня министр сообщения Латвии Улдис Аугулис по итогам заседания белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
- По поводу скидок и остального продолжается работа. Вчера был деловой совет, где сами коммерсанты могли обсуждать между собой эти вопросы. Нам надо работать над тем, чтобы выгода была для обеих сторон, - отметил Улдис Аугулис.
Как сообщает БЕЛТА, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак обратил внимание, что обсуждение условий поставок в латвийские порты - это постоянная работа, которая ведется странами.
Надо заметить, что в прошлом году российская железная дорога пыталась предоставить белорусским нефтяникам скидки, чтобы переориентировать экспортные потоки нефтепродуктов в свои порты, вместо литовской Клайпеды.
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