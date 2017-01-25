Валерий Алексеев

Обсуждаются скидки и другие преференции.

Латвия хочет видеть в своих портах белорусские грузы и готовая обсуждать взаимовыгодные условия. Об этом заявил сегодня министр сообщения Латвии Улдис Аугулис по итогам заседания белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству

- По поводу скидок и остального продолжается работа. Вчера был деловой совет, где сами коммерсанты могли обсуждать между собой эти вопросы. Нам надо работать над тем, чтобы выгода была для обеих сторон, - отметил Улдис Аугулис.

Как сообщает БЕЛТА, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак обратил внимание, что обсуждение условий поставок в латвийские порты - это постоянная работа, которая ведется странами.

Надо заметить, что в прошлом году российская железная дорога пыталась предоставить белорусским нефтяникам скидки, чтобы переориентировать экспортные потоки нефтепродуктов в свои порты, вместо литовской Клайпеды.