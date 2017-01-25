В Гомельских троллейбуса сделали Wi-Fi, а в Минске хотят запустить линию электробусов

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25 января 2017
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Mинск
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25 января, 2017 г.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подключиться к точке доступа, ввести номер мобильного телефона на странице авторизации и пароль из полученного СМС-сообщения.
Если эксперимент на 25-м маршруте окажется удачным, то Wi-Fi появится в тhоллейбусе £20.
Тем временем в Минске в марте или апреле планируют запустить первую линию с электробусами. Всего на нее выйдут 20 машин.
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