На БВФБ доллар и евро подешевели, а российский рубль вырос

Алексей Иванов

Правда, увеличение котировок российской валюты было символическим.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду сложились благоприятно для белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,34% до 2,0676 рубля, доллар – на 0,12% до 1,9286 рубля.

Российский рубль хоть и вырос, но чисто символически – на 0,02% до 3,2612 рубля за 100 российских.