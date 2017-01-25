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БР новости

На БВФБ доллар и евро подешевели, а российский рубль вырос

25 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Правда, увеличение котировок российской валюты было символическим.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду сложились благоприятно для белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,34% до 2,0676 рубля, доллар – на 0,12% до 1,9286 рубля.

Российский рубль хоть и вырос, но чисто символически – на 0,02% до 3,2612 рубля за 100 российских. 

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