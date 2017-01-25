В Беларуси создается вертикаль контрольно-надзорных органов во главе с КГК

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В Беларуси создается вертикаль контрольно-надзорных органов во главе с Комитетом государственного контроля. Об этом сообщил журналистам председатель КГК Леонид Анфимов перед заседанием коллегии контрольного ведомства по подведению итогов деятельности за прошлый год и определению задач на будущее.

"Это не просто формальный шаг по упорядочению контрольной деятельности. В основе - оптимизация и рациональный подход со стороны всех надзорных и контрольных органов страны к проверяемым субъектам хозяйствования, - отметил Леонид Анфимов. - Задача состоит в том, чтобы не мешать своими проверочными мероприятиями нормально работающим предприятиям".

Руководитель Комитета госконтроля пояснил, что речь отнюдь не идет о том, что все контрольные и надзорные органы будут подчиняться КГК, - Комитет госконтроля будет координировать их работу с учетом плановости, а в случае комплексной проверки возможно создание межведомственной рабочей группы.

"В марте мы доложим главе государства предложения по оптимизации контрольно-надзорной деятельности в стране, - сказал Леонид Анфимов. - Если предложения будут поддержаны, то уже в мае будет создан полноценный совещательный орган, который станет работать под руководством Комитета госконтроля". Это позволит качественно выполнить требования Президента об устранении излишнего контроля за экономикой, исключении дублирования функций контролирующих и надзорных органов, смещении акцентов с текущей деятельности предприятий на ее конечные результаты (прибыль и рентабельность).

"Сегодня на коллегии первоочередное внимание будет уделено не столько рассмотрению итогов деятельности за 2016 год, сколько работе над ошибками, на которые было указано по итогам проверки Комитета госконтроля, проведенной межведомственной рабочей группой по распоряжению Президента. Ее результаты были рассмотрены на совещании у главы государства 16 декабря 2016 года, - сказал Леонид Анфимов. - С этой целью разработана Программа первоочередных действий по выполнению поручений Президента Республики Беларусь".

Программой предусмотрено выработать более эффективные механизмы контроля за расходованием бюджетных средств и использованием государственной собственности, реализацией государственных программ и инвестпроектов общегосударственного значения. Жесткий контроль будет обеспечен за качеством выполнения поручений главы государства ответственными исполнителями.

Коллегия поставила задачу активнее практиковать принципы аудита эффективности, усилить профилактическую и аналитическую работу, сосредоточиться на наиболее уязвимых отраслях и объектах, где есть риски или признаки финансовых нарушений, и в первую очередь с целью их предотвращения. Также предусмотрены меры по повышению эффективности деятельности Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга.