Комитет по предпринимательской деятельности в интернете создан в Беларуси

БелаПАН

В Беларуси создан комитет по предпринимательской деятельности в интернете, первое заседание которого прошло 23 января.

Как сообщил БелаПАН генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий Дмитрий Ананьев, «сегодня государство заинтересовано в профессиональном консолидированном мнении бизнес-сообщества по этим вопросам, а не в мнении отдельных субъектов хозяйствования. Поэтому комитет создан для аккумулирования разных точек зрения и выработки проектов нормативных актов, направленных на увеличение объема товарооборота в среде интернета».

Он отметил, что в состав комитета будут входить не только члены Ассоциации компаний информационных технологий.

«На первом заседании комитета присутствовали 24 человека из 15 компаний, которые представляют ведущие дистрибьюторские организации и крупные интернет-магазины. Планируется также участие представителей органов госуправления, заседания комитета будут проводить ориентировочно раз в квартал», — сообщил Ананьев.

На первом заседании комитета рассматривались актуальные вопросы интернет-торговли, которые нуждаются в решении на законодательном уровне.

«В мире получили развитие различные формы предпринимательской деятельности в сети интернет. В то же время в Беларуси на законодательном уровне определены условия деятельности интернет-магазинов, но помимо них получают распространение агрегаторы товаров и услуг, а также интернет-площадки, которые не только размещают товары третьих лиц, но и продают свою продукцию», — пояснил Ананьев.

По его мнению, в случае развития новых форматов интернет-торговли белорусским производителям не потребуется самостоятельно заниматься организацией продаж производимой продукции в интернете.

«Новые интернет-площадки, которые появятся в стране в случае создания необходимой правовой базы, могут взять на себя функцию реализации отечественной продукции. Это плюс для производителей — им не пришлось бы самостоятельно заниматься интернет-торговлей. Все-таки компетенциями в этой сфере обладают отнюдь не все производственные организации», — сказал Ананьев.

Еще одна тема, которая требует сегодня урегулирования, — это деятельность интернет-магазинов, которые продают товары, ввозимые по серым схемам, и не уплачивают налоги.

«Поэтому сегодня нужно обсуждать механизмы, которые позволят воздействовать на эту ситуацию», — резюмировал Ананьев.