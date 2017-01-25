БЕЛТА

Экотуристические кластеры и сертификация экопродуктов появятся в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 января 2017 года №56, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в Национальную стратегию развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 года с акцентом на развитие экологического туризма. В частности, прописан комплекс мер для создания условий для развития и продвижения экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

Так, экотуристические кластеры предлагается создать на базе Березинского биосферного заповедника, национальных парков "Беловежская пуща", "Нарочанский", "Браславские озера", "Припятский", заказников республиканского значения "Красный Бор", "Освейский", "Споровский", "Средняя Припять", "Ельня", "Озеры", "Налибокский" и других особо охраняемых природных территорий. Будет внедрена система добровольной экологической сертификации экотуристических продуктов и юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, организующих туристические путешествия на особо охраняемых природных территориях.

На особо охраняемых природных территориях предусматривается создание туристической инфраструктуры, строительство и обеспечение функционирования визит-центров (эколого-образовательных, туристско-информационных, экотуристических), экологических троп, зеленых маршрутов, обучение экскурсоводов, разработка электронных путеводителей. В интернете должен появиться единый портал об экологическом туризме в Беларуси.

Для оформления логотипов особо охраняемых природных территорий, кемпингов, мест отдыха, гостевых домов, туристических маршрутов, экологических троп, остановочных пунктов, указателей особо охраняемых природных территорий предлагается разработать концепцию "единого стиля".

Для 39 перспективных для развития экологического туризма особо охраняемых природных территорий будут разработаны стратегии развития экологического туризма и маркетинговые стратегии продвижения турпродукта.

Развивать экологический туризм на ООПТ будут с помощью механизмов государственно-частного партнерства.

Заказники республиканского значения "Озеры" и "Налибокский" включат в сеть природного и культурного наследия EUROPARC Federation.