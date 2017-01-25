Google пытается оспорить решение антимонопольных органов России

Американская компания подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Она касается определения арбитражного суда Московского округа, которым была отменена передача основного спора Google с ФАС в Суд по интеллектуальным правам.

ФАС в сентябре 2015 года признала Google нарушителем закона о конкуренции, усмотрев в действиях компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android, передает Прайм. ФАС предписала до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании "Яндекс". Google обратился в суд с требованием признать решение и предписание ФАС недействительными, однако арбитраж Москвы в марте 2016 года это заявление отклонил, а апелляционный суд в августе утвердил решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу. Google подала кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которую окружной суд 1 декабря решил передать по подсудности в СИП. Мотивы такого решения неизвестны, так как разбирательство проходит в закрытом режиме.

В соответствии с предписанием антимонопольного ведомства, Google должен устранить нарушения, к которым ФАС отнесла, в том числе, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, в начале ноября, ФАС оштрафовала две структуры Google на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение в срок предписания.