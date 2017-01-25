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БР новости

В Беларуси теперь не будет ни Спутника, ни Погрома

25 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Приказом Министерства информации от 23 января ограничен доступ к российскому ресурсу sputnikipogrom.com.

Доступ ограничен на основании решения суда суда Центрального района Минска о признании экстремистскими материалов, размещенных на ресурсе.

Данное решение суда было принято с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. В ряде материалов, опубликованных на ресурсе, содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку их национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Беларуси, говорится в сообщении Мининформа.

Кроме скандального ресурса российских шовинистов Мининформ ограничил также доступ к двум ресурсам, содержащим сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.

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