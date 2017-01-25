В Беларуси теперь не будет ни Спутника, ни Погрома

Среда
25 января 2017
11:24
№ 2 (1232)
21-27 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.931
EUR 2.0746
RUB .032605
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
25 января, 2017 г.
Приказом Министерства информации от 23 января ограничен доступ к российскому ресурсу sputnikipogrom.com.
Доступ ограничен на основании решения суда суда Центрального района Минска о признании экстремистскими материалов, размещенных на ресурсе.
Данное решение суда было принято с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. В ряде материалов, опубликованных на ресурсе, содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку их национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Беларуси, говорится в сообщении Мининформа.
Кроме скандального ресурса российских шовинистов Мининформ ограничил также доступ к двум ресурсам, содержащим сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.
Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект (БЕЛТА, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси (Валерий Алексеев, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения