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Беларусь в 2017 году направит 360 млн. долларов на аграрную сферу

25 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Совет Министров определил размеры финансирования Госпрограммы развития агробизнеса на 2017 год. 

Всего предусмотрено выделить 712 млн. рублей или порядка 360 млн. долларов по текущему курсу.

Большая часть суммы будет предоставлена АПК в виде компенсаций банкам по льготным кредитам, которые смогут получить аграрии для новых проектов.

Согласно утвержденным объемам финансирования подпрограмм на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции из бюджета в этом году будет направлено 21,4 млн рублей, селекции и семеноводства - 11,2 млн, развитие животноводства, переработку и реализацию продукции - 10,16 млн, развитие племенного дела в животноводстве - 9,86 млн, развитие рыбохозяйственной деятельности - 5,81 млн. На сохранение и использование мелиорированных земель выделяется 73,4 млн, инженерные противопаводковые мероприятия - 2,5 млн, техпереоснащение и информатизацию агропромышленного комплекса - 782,9 тыс. На развитие и поддержку малых форм хозяйствования пойдет 8,99 млн.

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