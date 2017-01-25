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БР новости

В декабре 2016 года средняя зарплата поднялась до 801,6 рубля

25 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Рост зарплаты связан с предновогодними выплатами и премиями. 

В целом в 2016 году средняя номинальная начисленная зарплата составила 722 рубля.

Реальная зарплата в декабре 2016 года снизилась  по сравнению с 2015-м на 2,6%, а в целом за год – на 4%.

Самая высока зарплата, как обычно, была начислена в столице. Здесь она составила 1 151,8 рубля в декабре и 1019,4 рубля в целом за год, что на 1,1% меньше, чем в 2015 году.

Самую низкую среднюю зарплату Белстат зафиксировал в декабре в Могилевской области – она составила 666 рублей, что на 2,3% ниже 2015 года. В целом по 2016 году самая низкая средняя зарплата также была зафиксирована на Могилевщине – 612,3 рубля, или на 5,5% ниже чем за год до того.

Лидером по зарплате остаются информационные технологии, где в декабре было начислено работникам в среднем по 3,5 тыс рублей, что на 1,7% меньше, чем в декабре 2015-го. При этом средняя за год составила 3 473,1 рубля и выросла на 9%.

На втором месте по размерам зарплаты в декабре оказались работники, занимающиеся вспомогательной деятельностью в финансовой сфере – 2 790,5 рубля, на третьем -  грузового воздушного транспорта со средней в 2 441,7 рубля, на четвертом  - пассажирского воздушного транспорта с 2 085,3 рубля.

Самые низкие зарплаты в декабре у социальных работников (435,3 рубля), библиотекарей и музейных служащих (444,4), а также в растениеводстве (480 рублей).

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