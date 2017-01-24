Менее 10% от получивших извещения уплатили сбор на финансирование госрасходов

Алексей Иванов

Всего налоговые органы разослали 440 тыс. извещений.

По информации МНС из 440 тысяч получателей извещений по состоянию на 23 января сбор уплатили всего 34,1 тыс. человек, то есть менее 10%. Всего от плательщиков поступило 10,2 млн. рублей.

При получении извещения на уплату сбора гражданин вправе предоставить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора. МНС не сообщает, сколько получателей извещений воспользовались этим правом и избежали уплаты сбора.

После внесения изменений в декрет о социальном иждивенчестве срок уплаты сбора продлен до 20 февраля этого года. С внесением изменений ряд социально незащищенных групп граждан, не имеющих работы, получили новые возможности для того, чтобы не платить налог. В то же время убрана льгота для домохозяек, воспитывающих детей. Они не платят сбор, только если дети в возрасте от 3 до 7 лет не посещают детсад.

В Беларуси развернута общественная кампания за отменную декрета о социальном иждивенчестве. Уже собрано более 10 тысяч подписей. Депутат Палаты Представителей Анна Канопацкая также направила официальное обращение президенту с требованием отменить самый спорный из «налогов».