Вторник
24 января 2017
15:28
№ 2 (1232)
21-27 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.935
EUR 2.0786
RUB .032514
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
24 января, 2017 г.
Двигатель Iveco F1CFL411*C мощностью 170 л.с. относится к классу Евро-5, что позволит автобусам передвигаться без ограничений по всем дорогам европейского континента. Также предприятие будет использовать шестиступенчатую коробку передач ZF 6S 400. Разработан новый дизайн переднего и заднего бамперов, капота, радиаторный решетки, применены новые оптические элементы фар головного освещения, наружные зеркала заднего вида с электроприводом.
Пассажирский салон будет оснащен разъемами USB для зраядки мобильных телефонов, также будут устанавливаться новые сидения.
Принципиально новой моделью автобусов "Неман" в линейке стала городская версия. Пробеговые и приемочные испытания проходят туристическая и городская версии, по результатам которых будет получен ОТТС, и автобусы появятся в продаже.
Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект (БЕЛТА, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси (Валерий Алексеев, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения