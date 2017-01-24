Валерий Алексеев

Автобусы будут выпускаться в трех комплектациях: "туристическая", "междугородняя" и "городская". Для автобусов "Неман" будут использоваться шасси Iveco Daily 70С17 с увеличенной колесной базой, сообщает предприятие.

Двигатель Iveco F1CFL411*C мощностью 170 л.с. относится к классу Евро-5, что позволит автобусам передвигаться без ограничений по всем дорогам европейского континента. Также предприятие будет использовать шестиступенчатую коробку передач ZF 6S 400. Разработан новый дизайн переднего и заднего бамперов, капота, радиаторный решетки, применены новые оптические элементы фар головного освещения, наружные зеркала заднего вида с электроприводом.

Пассажирский салон будет оснащен разъемами USB для зраядки мобильных телефонов, также будут устанавливаться новые сидения.

Принципиально новой моделью автобусов "Неман" в линейке стала городская версия. Пробеговые и приемочные испытания проходят туристическая и городская версии, по результатам которых будет получен ОТТС, и автобусы появятся в продаже.