Рекордная сделка по закупке угля совершена на БУТБ

23 января 2017 г. в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заключена крупнейшая в истории биржевая сделка по закупке 120 тыс. тонн угля на сумму 8,64 млн. USD.

В торгах принимали участие 9 продавцов и 4 покупателя. В результате всего одной торговой сессии белорусское предприятие закрыло половину своей годовой потребности в угле.

Уголь является достаточно востребованной товарной позицией в сфере производства стройматериалов, а за счет конкуренции между продавцами закупка данного сырья на биржевых торгах позволяет отечественным предприятиям приобретать его по более низким ценам, тем самым снижая себестоимость готовой продукции.

По итогам 2016 г. доля биржевого рынка этого товара достигла 40% от общего объема его импорта в Республику Беларусь.