На бирже укрепился только российский рубль

Алексей Иванов

Белорусская валюта выросла к доллару и евро.

Во вторник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро снизились к рублю.

Евро стоит на 0,19% меньше, чем в понедельник, или 2,0746 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,21% до 1,931 рубля.

Российская валюта подорожала на 0,28% до 3,2605 рубля за 100 российских.