На бирже укрепился только российский рубль

Вторник
24 января 2017
13:57
№ 2 (1232)
21-27 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.935
EUR 2.0786
RUB .032514
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А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
24 января, 2017 г.
Белорусская валюта выросла к доллару и евро.
Во вторник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро снизились к рублю.
Евро стоит на 0,19% меньше, чем в понедельник, или 2,0746 рубля.
Курс доллара США снизился на 0,21% до 1,931 рубля.
Российская валюта подорожала на 0,28% до 3,2605 рубля за 100 российских.
Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
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