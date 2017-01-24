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БР новости

На бирже укрепился только российский рубль

24 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Белорусская валюта выросла к доллару и евро. 

Во вторник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро снизились к рублю.

Евро стоит на 0,19% меньше, чем в понедельник, или 2,0746 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,21% до 1,931 рубля.

Российская валюта подорожала на 0,28% до 3,2605 рубля за 100 российских. 

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