Лукашенко оптимизирует МВД

Алексей Иванов

Оптимизацию структуры и бюджета Министерства внутренних дел президент обсудил на встрече с министром Игорем Шуневичем.

Как сообщает БЕЛТА, Шуневич отчитался о мерах по оптимизации, предпринятых в прошлом году.

-Мы от этого никуда не уйдем. Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур, - сказал Александр Лукашенко.

Сэкономленные на оптимизации средства останутся на балансе ведомства.

- Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 млн, получите 20 млн - 10 млн сокращенных и 10 млн рублей дополнительно из бюджета, - обратил внимание глава государства. - Поэтому вы должны быть заинтересованы в этом, но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация