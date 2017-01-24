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24 января, 2017 г.
РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" в 2017 году увеличит добычу нефти в стране до 1,65 млн т, сообщает БЕЛТА.
Запланированный прирост составит более 5 тыс. т. Факт планируемого увеличения добычи нефти является значимым, поскольку абсолютное большинство месторождений в Беларуси находятся на завершающих стадиях разработки. К тому же еще 10 лет назад все прогнозы по добыче нефти в республике сводились к тому, что она будет ежегодно снижаться.
Особое внимание планируется уделить обеспечению прироста запасов нефти промышленных категорий, в том числе за счет доразведки месторождений, поисково-разведочного бурения, увеличения коэффициента извлечения нефти. В частности, продолжится исследование запасов углеводородов на открытом в 2016 году Угольском месторождении, где с поисковой скважины с глубиной 5 218 м при освоении семилукского горизонта получен приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки. Продолжатся в целом планомерные геологоразведочные работы для воспроизводства минерально-сырьевой базы в Беларуси.
Максимальный уровень добычи нефти "Белоруснефтью" достигнут в 1975 году - почти 8 млн т. За счет больших темпов отбора, ухудшения структуры запасов (основные месторождения вступили в заключительную стадию разработки) с 1976 года добыча нефти в республике резко снижается и в 1997 году достигает уровня 1,82 млн т.
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