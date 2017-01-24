"Штадлер Минск" поставит 10 составов для третьей линии минского метро

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Mинск
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24 января, 2017 г.
ЗАО "Штадлер Минск" выиграла тендер на поставку 10 составов для столичной подземки, сообщил пресс-секретарь КУП "Минский метрополитен" Андрей Кузьмин.
Как ожидается, новые поезда будут курсировать по третьей линии метро. "С компанией подписан договор, первые поставки должны начаться в 2018 году. Пока это только планы, более подробная информация о проекте будет позже. Возможно, составы по своему дизайну и характеристикам будут похожи на те, которые представлены в берлинском метро", - отметил Андрей Кузьмин.
При производстве поездов для метро ЗАО "Штадлер Минск" готово сотрудничать с "Белкоммунмашем", передает БЕЛТА.
Третья линия Минского метрополитена будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В настоящее время в столице ведутся работы по строительству первых четырех станций линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича").
ЗАО "Штадлер Минск" дочернее предприятие швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп". Завод по производству электропоездов размещается в Фаниполе.
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