Государственные ОАО выведут на международные биржи

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24 января, 2017 г.
Проведение IPO для некоторых государственных ОАО предусмотрено предусмотрено комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, который утвержден постановлением Совета Министров от 12 января 2017 года №18
Отдельные открытые акционерные общества с участием государства должны выйти на международные фондовые биржи, говорится в сообщении пресс-службы. В стратегически значимых организациях будут внедряться передовые мировые практики корпоративного управления с привлечением профессиональных управляющих.
В Беларусь для реализации проектов с высокой добавленной стоимостью будут привлекаться ведущие мировые компании (с капитализацией более 1 млрд долларов).
Также в 2017 году планируется оптимизировать финансовые санкции за незначительные нарушения и расширить практику предупреждений вместо наложения штрафов.
В 2018 году предполагается создать специализированный гарантийный фонд, который должен повысить доступ МСП к заемным ресурсам. Финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства до 2020 года должно вырасти до 1% от доходов бюджетов областей и Минска.
В первом полугодии 2017 года должен быть введен институт налоговых консультантов.
В 2017 году также планируется принять нормативный правовой акт, который освободит новые субъекты хозяйствования, работающие на территории сельской местности и малых городов от налога на прибыль на 2 года с даты объявления ими прибыли и налога на недвижимость на тот же срок, также они будут освобождены от уплаты НДС привозе технологического оборудования.
В 2018 году будет окончательно отменена обязательная продажа части валютной выручки, а также целевой характер покупки валют резидентам, до 2019 года должны быть сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.
Полный перечень мероприятий можно посмотреть на сайте правительства (pdf)
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