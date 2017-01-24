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БР новости

США выходят из Транстихоокеанского торгового партнерства.

24 января, 2017 г.

Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. 

Президент США Дональд Трамп реализовал еще одно предвыборное обещание. Он подписал документ, предполагающий выход США и Транстихоокеанского торгового партнерства.

Вместо этого Трамп настаивает на заключении двухсторонних соглашений.

Транстихоокеанское торговое партнерство обсуждалось с 2009 года, во время президентства Барака Обамы, однако Конгресс так и не ратифицировал соглашение, а многие законодатели выступают против него или выражают сомнения в его выгодности, сообщают Naviny.by.

В тоже время представители администрации Трампа заявили, что США не будут выходить из Северо-Американского соглашения (NAFTA) о свободной торговле с Мексикой и Канадой, однако постараются изменить его.

Президент Трамп планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ближайшее время.

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