США выходят из Транстихоокеанского торгового партнерства.

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24 января, 2017 г.
Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп реализовал еще одно предвыборное обещание. Он подписал документ, предполагающий выход США и Транстихоокеанского торгового партнерства.
Вместо этого Трамп настаивает на заключении двухсторонних соглашений.
Транстихоокеанское торговое партнерство обсуждалось с 2009 года, во время президентства Барака Обамы, однако Конгресс так и не ратифицировал соглашение, а многие законодатели выступают против него или выражают сомнения в его выгодности, сообщают Naviny.by.
В тоже время представители администрации Трампа заявили, что США не будут выходить из Северо-Американского соглашения (NAFTA) о свободной торговле с Мексикой и Канадой, однако постараются изменить его.
Президент Трамп планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ближайшее время.
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