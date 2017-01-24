США выходят из Транстихоокеанского торгового партнерства.

Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп реализовал еще одно предвыборное обещание. Он подписал документ, предполагающий выход США и Транстихоокеанского торгового партнерства.

Вместо этого Трамп настаивает на заключении двухсторонних соглашений.

Транстихоокеанское торговое партнерство обсуждалось с 2009 года, во время президентства Барака Обамы, однако Конгресс так и не ратифицировал соглашение, а многие законодатели выступают против него или выражают сомнения в его выгодности, сообщают Naviny.by.

В тоже время представители администрации Трампа заявили, что США не будут выходить из Северо-Американского соглашения (NAFTA) о свободной торговле с Мексикой и Канадой, однако постараются изменить его.

Президент Трамп планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ближайшее время.