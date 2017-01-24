Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

В Беларуси вступил в силу новый закон о туризме

24 января, 2017 г.

БЕЛТА

В стране единый реестр турагентов и туроператоров. Он нужен для учета и систематизации данных о юрлицах и ИП, которые являются туроператорами и турагентами. Его цель - предоставить потребителям достоверную информацию о туркомпаниях и сделать рынок туруслуг более прозрачным.

Вести реестр будет департамент по туризму Минспорта. Ознакомиться с ним можно будет на официальном сайте Минспорта, таким образом, информация о компаниях будет доступна всем заинтересованным.

Для включения в реестр компании должны будут подать в Минспорт заявку с указанием наименования субъекта турдеятельности, месторасположения, контактных данных, наличия добровольной сертификации и других сведений. Предоставлять информацию можно в письменной форме или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Исключение из этого реестра происходит в случае, если субъект туристической деятельности исключается из единого регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или прекращает туристическую деятельность.

В законе появилась статья "Ответственность за нарушение законодательства о туризме". Предусмотрено, что нарушение законодательства о туризме влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

Вступление закона в силу позволит упорядочить работу туристических информационных центров. Условия их создания и работы определены Министерством спорта и туризма в отдельной инструкции, она вступает в силу также сегодня.

Кроме того, уточнены некоторые понятия, в том числе "турист", "туристическая цель".

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект (БЕЛТА, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси (Валерий Алексеев, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Все новости

Архив