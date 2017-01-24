В Беларуси вступил в силу новый закон о туризме

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24 января, 2017 г.
В стране единый реестр турагентов и туроператоров. Он нужен для учета и систематизации данных о юрлицах и ИП, которые являются туроператорами и турагентами. Его цель - предоставить потребителям достоверную информацию о туркомпаниях и сделать рынок туруслуг более прозрачным.
Вести реестр будет департамент по туризму Минспорта. Ознакомиться с ним можно будет на официальном сайте Минспорта, таким образом, информация о компаниях будет доступна всем заинтересованным.
Для включения в реестр компании должны будут подать в Минспорт заявку с указанием наименования субъекта турдеятельности, месторасположения, контактных данных, наличия добровольной сертификации и других сведений. Предоставлять информацию можно в письменной форме или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Исключение из этого реестра происходит в случае, если субъект туристической деятельности исключается из единого регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или прекращает туристическую деятельность.
В законе появилась статья "Ответственность за нарушение законодательства о туризме". Предусмотрено, что нарушение законодательства о туризме влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
Вступление закона в силу позволит упорядочить работу туристических информационных центров. Условия их создания и работы определены Министерством спорта и туризма в отдельной инструкции, она вступает в силу также сегодня.
Кроме того, уточнены некоторые понятия, в том числе "турист", "туристическая цель".
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