Нацбанк изменил правила регулирования электронных денег

Правлением Национального банка Республики Беларусь принято постановление от 30 декабря 2016 г. № 662 ”О внесении изменений и дополнений в Правила осуществления операций с электронными деньгами“, которым уточнен и конкретизирован порядок открытия электронных кошельков и совершения операций с электронными деньгами.

В частности, предусмотрены следующие возможности:

направление физическими лицами платежей в электронные кошельки субъектов хозяйствования в оплату за товары (работы, услуги) как путем переводов денежных средств, так и электронных денег, что будет стимулировать рост безналичных платежей на внутреннем рынке и использование белорусских электронных денег нерезидентами для оплаты товаров (работ, услуг), приобретаемых у белорусских субъектов хозяйствования;

осуществление идентификации владельца электронного кошелька без личного присутствия при наличии данных, полученных ранее при идентификации владельца электронного кошелька при личном присутствии или из межбанковской системы идентификации, или из действующего сертификата открытого ключа проверки электронной цифровой подписи, изданного республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь;

предоставление агентом белорусского банка-эмитента физическим лицам отсрочки оплаты приобретаемых ими электронных денег при условии предварительной оплаты данным агентом банку-эмитенту суммы электронных денег, распространяемых физическим лицам;

открытие физическими лицами электронных кошельков в системах нерезидентов не только через белорусский банк-агент, но и непосредственно у нерезидента;

пополнение физическими лицами электронных кошельков в системах нерезидентов как через белорусский банк-агент, так и путем перечисления денежных средств непосредственно нерезиденту.

При этом постановлением предусмотрен порядок приобретения и погашения электронных денег, эмитированных нерезидентом, не допускающий направления нерезиденту либо получения от него денежных средств лицами, не прошедшими идентификацию в соответствии с законодательством.

Кроме того, постановлением расширен спектр операций при погашении электронных денег с одновременным направлением денежных средств конкретному получателю, идентификация которого проведена в соответствии с законодательством.

Установлен конкретный срок направления на погашение электронных денег, числящихся в электронных кошельках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что будет стимулировать оперативное использования денежных средств в хозяйственном обороте.

Конкретизирован порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в бюджет электронными деньгами, в том числе посредством взыскания электронных денег в соответствии с законодательством.