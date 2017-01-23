Беларусь запустила страновой портал о туризме

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23 января 2017
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Mинск
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23 января, 2017 г.
Информация на портале будет представлена на несколько языков, пока же есть только на русский. Агентство обещает наполнить сайт в течение месяца.
Сайт по дизайну представляет собой модную посадочную страницу, с которой можно перейти на различные разделы, познакомиться с достопримечательностями, предложениями по активном отдыху и т.д.
Осенью прошлого года Беларусь открыла для безвизового въезда сроком на 5 дней зону Августовского канала, в которую попал и Гродно. Возможностью посетить Гродно и окрестности без визы уже воспользовались свыше 2,8 тыс. иностранцев. Более 3 тыс. человек зарегистрировались для этого.
В январе 2017 года для граждан 80 стран открыт безвизовый въезд сроком на 5 дней, если они прибывают в нашу страну через аэропорт Минск. Данный режим действует в том числе и для всех стран ЕС.
Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект (БЕЛТА, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
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