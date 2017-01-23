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БР новости

Беларусь запустила страновой портал о туризме

23 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Беларусь запустила собственный страновой портал о туризме belarus.travel. Портал поддерживается Национальным агенство по труизму.

Информация на портале будет представлена на несколько языков, пока же есть только на русский. Агентство обещает наполнить сайт в течение месяца.

Сайт по дизайну представляет собой модную посадочную страницу, с которой можно перейти на различные разделы, познакомиться с достопримечательностями, предложениями по активном отдыху и т.д. 

Осенью прошлого года Беларусь открыла для безвизового въезда сроком на 5 дней зону Августовского канала, в которую попал и Гродно. Возможностью посетить Гродно и окрестности без визы уже воспользовались свыше 2,8 тыс. иностранцев. Более 3 тыс. человек зарегистрировались для этого.

В январе 2017 года для граждан 80 стран открыт безвизовый въезд сроком на 5 дней, если они прибывают в нашу страну через аэропорт Минск. Данный режим действует в том числе и для всех стран ЕС.

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