Министерство экономики утвердило план по стратапам

Валерий Алексеев

В 2017 году в Беларуси собираются провести 199 мероприятий для стартапов.

Движение по открытию новых бизнесов в Беларуси теперь поддерживается на госуровне. Оно прописано в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020

В прошлом году при поддержке Минэкономики и других органов госуправление было проведено 375 мероприятий, на которых представили 1 668 проектов. В итоге было профинансировано 20 новых бизнесов.

Среди утвержденных мероприятий на 2017 году TechMinsk Meetup, Invest Weekend, 100 идея для Беларуси и другие.

В настоящее время Министерство экономики взаимодействует с порядка 20 ключевыми организациями, осуществляющими деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий на территории Республики Беларусь.