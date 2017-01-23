Министерство экономики утвердило план по стратапам

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23 января, 2017 г.
Движение по открытию новых бизнесов в Беларуси теперь поддерживается на госуровне. Оно прописано в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020
В прошлом году при поддержке Минэкономики и других органов госуправление было проведено 375 мероприятий, на которых представили 1 668 проектов. В итоге было профинансировано 20 новых бизнесов.
Среди утвержденных мероприятий на 2017 году TechMinsk Meetup, Invest Weekend, 100 идея для Беларуси и другие.
В настоящее время Министерство экономики взаимодействует с порядка 20 ключевыми организациями, осуществляющими деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий на территории Республики Беларусь.
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