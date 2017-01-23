МАЗ третий на российском рынке автобусов

Валерий Алексеев

В 2016 году российский рынок автобусов без учета легких коммерческих автомобилей вырос на 15,9%. Его объем достиг 10,4 тыс. единиц

Отечественный производитель увеличил продажи в РФ в 1,5 раза и сработал лучше, чем рынок в целом.

Всего по данным агентства «Автостат» в 2016 году в России было зарегистрировано 825 новых автобусов МАЗ, что на 53,5% больше, чем год назад. Этого результата белорусскому производителю оказалось достаточно, чтобы занять третье место на рынке.

Автобусное производство МАЗа сработало лучше, чем грузовых автомобилей. Грузовики белорусского производителя удержали третье место на российском рынке, однако, объем сбыта по сравнению с 2015 годом снизился на 9,5%, при том что рынок в целом показал рост. На руку белорусскому производителю сыграли несколько заказов от региональных российских властей на поставку машин для городского транспорта.

Лидером рынка новых автобусов стал российских ПАЗ. Он занимает 57% рынка. Его продажи составили 6000 машин, или на 9,2% больше, чем год назад. На втором месте ЛИАЗ с 1,9 тыс. машин, что на 76,7% больше, чем в 2015 году.

Также в пятерку входят НЕФАЗ (606 шт.; -0,5%) и КАВЗ (370 шт.; +22,9%).