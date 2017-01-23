Понедельник
23 января 2017
15:04
№ 2 (1232)
21-27 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9361
EUR 2.0711
RUB .032425
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
23 января, 2017 г.
Российская дочка «Белоруснефти» пробурит поисковую скважину для дочерней компании «Роснефти».
Как сообщает пресс-служба «Белоруснефти», предприятие приступает к реализации договоренностей по работе белорусских нефтяников на российском рынке.
ООО «Белоруснефть-Сибирь» в феврале начнет бурение поисковой скважины в Ямало-ненецком автономном округе для дочерней компании «Роснефти». Скважина будет пробурена на Кынско-Часельском лицензионном участке.
В 2016 году северные бригады ООО "Белоруснефть-Cибирь" пробурили по заказу ООО "Роснефть-Пурнефтегаз" 12 эксплуатационных и поисково-разведочных скважин. В настоящее время в цехе бурения нефтяных и газовых скважин работает 4 бригады предприятия - на установках "Уралмаш 3Д-76" и АРС-200.
Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект (БЕЛТА, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси (Валерий Алексеев, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения