Валерий Алексеев

Российская дочка «Белоруснефти» пробурит поисковую скважину для дочерней компании «Роснефти».

Как сообщает пресс-служба «Белоруснефти», предприятие приступает к реализации договоренностей по работе белорусских нефтяников на российском рынке.

ООО «Белоруснефть-Сибирь» в феврале начнет бурение поисковой скважины в Ямало-ненецком автономном округе для дочерней компании «Роснефти». Скважина будет пробурена на Кынско-Часельском лицензионном участке.

В 2016 году северные бригады ООО "Белоруснефть-Cибирь" пробурили по заказу ООО "Роснефть-Пурнефтегаз" 12 эксплуатационных и поисково-разведочных скважин. В настоящее время в цехе бурения нефтяных и газовых скважин работает 4 бригады предприятия - на установках "Уралмаш 3Д-76" и АРС-200.