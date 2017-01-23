Налоговая служба Минска в 2016 году выявила 89 нарушений с помощью системы контроля выручки

БЕЛТА

Налоговая служба Минска в 2016 году выявила 89 нарушений законодательства с помощью системы контроля выручки, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский, передает БЕЛТА.

По словам Андрея Соболевского, все более актуальным становится переход к электронным системам мониторинга. Самая перспективная форма контроля выручки - внедрение средств контроля кассового оборудования, которые обеспечивают сбор и передачу информации о денежном обороте в центр обработки данных.

Сначала механизм отработан на автоматах по продаже кофе и продуктов питания, он зарекомендовал себя положительно. В прошлом году система внедрена в кассовые аппараты столичных АЗС и такси, а также торговых объектов с торговой площадью 650 кв.м и более. Всего к ней в городе подключены 4 тыс. 173 единицы оборудования. Особенно актуально такое нововведение стало для деятельности таксистов.

"Теперь мы, не выходя из кабинета, можем отслеживать маршрут автомобиля. Более того, знаем в режиме реального времени, сколько клиентов водитель подвез и сколько взял за услугу. Всего мы провели с использованием этой формы контроля 63 внеплановые тематические оперативные проверки, выявили 89 нарушений. К административной ответственности привлечено 66 лиц, сумма штрафов составила почти 9 тыс. рублей", - отметил Андрей Соболевский.

Также не потерял актуальность метод "контрольной закупки", в том числе в отношении таксистов. Нарушение правил работы с наличными деньгами - самое популярное нарушение во всех сферах, где есть наличный денежный оборот. Всего проведены 993 внеплановые проверки использования кассового оборудования, оштрафованы свыше 1 тыс. лиц на сумму 207 тыс рублей