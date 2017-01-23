Доллар лишь незначительно снизился на торгах БВФБ

Понедельник
23 января 2017
13:17
№ 2 (1232)
21-27 января 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
23 января, 2017 г.
Его динамика на мировых площадках гораздо хуже на фоне инаугурации Дональда Трампа.
В Беларуси на торгах в понедельник американская валюта подешевела на 0,06% до 1,935 рубля.
Падение доллара в отечественных условиях выразилось в уверенном росте евро и российского рубля. Евро стал дороже на 0,36%. Сегодня на бирже европейская валюта стоила 2,0786 рубля.
Российский рубль поднялся на 0,27% до 3,2514 рубля за 100 российских.
Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект (БЕЛТА, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси (Валерий Алексеев, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)
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