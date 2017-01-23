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БР новости

Доллар лишь незначительно снизился на торгах БВФБ

23 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Его динамика на мировых площадках гораздо хуже на фоне инаугурации Дональда Трампа.

В Беларуси на торгах в понедельник американская валюта подешевела на 0,06% до 1,935 рубля.

Падение доллара в отечественных условиях выразилось в уверенном росте евро и российского рубля. Евро стал дороже на 0,36%. Сегодня на бирже европейская валюта стоила 2,0786 рубля.

Российский рубль поднялся на 0,27% до 3,2514 рубля за 100 российских. 

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