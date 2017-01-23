Совет ЕС решит судьбу белорусского текстиля 7 февраля

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23 января, 2017 г.
Заседание совета ЕС, на котором может быть принято решение об отмене квот на поставки белорусского текстиля, состояится 7 февраля.
Как сообщает БЕЛТА, со ссылкой на посольство Беларуси в Бельнии, 19 января в Европарламенте был одобен проект решения об отмене. Поправки касаются прежде всего исключения из Регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС (они применялись только в отношении Беларуси).
1 февраля проект будет вынесен на Комитет постоянных представителей правительств, а затем и на одобрение Совета ЕС. Возможно, поставлять текстильные изделия из Беларуси в ЕС можно будет без квот уже в начале марта
Ранее бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты совместно попросили Европарламент снять ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС.
Под письмом с соответствующим обращением в адрес европейских парламентариев подписались президент Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Керсти Крачт, исполнительный консул Мальтийской палаты малого и среднего бизнеса (GRTU) Ноэл Гаукт и директор белорусского Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич.
В соответствии с действующими решениями ЕС, лимит по объему разовой поставки (5 тыс. кг) применяется к 11 востребованным позициям текстильных товаров, таких как женские костюмы, мужские сорочки, постельное белье. Квоты касаются 22 позиций, в том числе синтетических, шерстяных и полушерстяных тканей и пряж.
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