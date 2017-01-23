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БР новости

Совет ЕС решит судьбу белорусского текстиля 7 февраля

23 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Возможно, будет принято решение об отмене квот на поставки белорусского текстиля.

Заседание совета ЕС, на котором может быть принято решение об отмене квот на поставки белорусского текстиля, состояится 7 февраля. 

Как сообщает БЕЛТА, со ссылкой на посольство Беларуси в Бельнии, 19 января в Европарламенте был одобен проект решения об отмене. Поправки касаются прежде всего исключения из Регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС (они применялись только в отношении Беларуси).

1 февраля проект будет вынесен на Комитет постоянных представителей правительств, а затем и на одобрение Совета ЕС. Возможно, поставлять текстильные изделия из Беларуси в ЕС можно будет без квот уже в начале марта

Ранее бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты совместно попросили Европарламент снять ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС.

Под письмом с соответствующим обращением в адрес европейских парламентариев подписались президент Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Керсти Крачт, исполнительный консул Мальтийской палаты малого и среднего бизнеса (GRTU) Ноэл Гаукт и директор белорусского Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич. 

В соответствии с действующими решениями ЕС, лимит по объему разовой поставки (5 тыс. кг) применяется к 11 востребованным позициям текстильных товаров, таких как женские костюмы, мужские сорочки, постельное белье. Квоты касаются 22 позиций, в том числе синтетических, шерстяных и полушерстяных тканей и пряж.

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