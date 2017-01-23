Завершено следствие по делу о договорных матчах в белорусском футболе

Целью договорных матчей было получение выигрышей на ставках.

Следственный комитет Беларуси завершил расследование дела о договорных матчах в Высшей и Первой лигах чемпионата Беларуси по футболу

Граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд чемпионата Беларуси, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода.

В ходе расследования при тесном взаимодействии с главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и Ассоциацей «Белорусская федерация футбола» был установлен еще один факт предоставления и получения вознаграждения за оказание влияния на результат матча. Кроме упомянутых в предыдущих сообщениях матчей, в материалах дела фигурирует также поединок Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит».

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 20 человек (в том числе бывший футболист клуба «Гранит»), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено на основании п.3 ч.1 ст.30 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (в связи с деятельным раскаянием).

Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход.

Кроме того, следствием готовится представление в адрес председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача уголовного дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд.