Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Завершено следствие по делу о договорных матчах в белорусском футболе

23 января, 2017 г.

Целью договорных матчей было получение выигрышей на ставках.

Следственный комитет Беларуси завершил расследование дела о договорных матчах в Высшей и Первой лигах чемпионата Беларуси по футболу

Граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд чемпионата Беларуси, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода.

В ходе расследования при тесном взаимодействии с главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и Ассоциацей «Белорусская федерация футбола» был установлен еще один факт предоставления и получения вознаграждения за оказание влияния на результат матча. Кроме упомянутых в предыдущих сообщениях матчей, в материалах дела фигурирует также поединок Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит».

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 20 человек (в том числе бывший футболист клуба «Гранит»), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено на основании п.3 ч.1 ст.30 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (в связи с деятельным раскаянием).

Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход. 

Кроме того, следствием готовится представление в адрес председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

 

В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача уголовного дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект (БЕЛТА, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси (Валерий Алексеев, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Все новости

Архив