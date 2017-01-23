Samsung назвала причины взрывов смартфона Galaxy Note 7

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Такой вывод Samsung сделала протестировав 200 тыс. устройств и более 30 тыс. аккумуляторов. Информация о перегреве, возгорания и даже взрывах аккумуляторов Note 7 появилась сразу после начала продаж. Их даже запретили перевозить авиатранспортом. Samsung попробовала заменить дефектные смартфоны, однако установка новых батарей не решила проблему. Компания пошла на полный отзыв Galaxy Note 7.
В целом официальная причина, озвученная Samsung, подтверждает более ранние утечки. Сообщалось, что возгорания и взрывы стали следствием чересчур плотной компоновки устройства. Инженеры попытались разместить в телефоне более емкий аккумулятор, однако не смогли обеспечить эффективный отвод тепла.
Не исключено, что похожие проблемы есть и в дизайне нового флагмана компании смартфона Galaxy S8. Samsung объявила, что не будет презентовать устройство на Всемирном мобильном конгрессе в конце февраля, а сделает это позже, сообщает Reuters.
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