За III квартал 2016 года депозиты физлиц сократились на 3,4%.

Алексей Иванов

Они составили 16,87 млрд рублей по состоянию на 1 октября прошлого года, говорится в ежеквартальном обследовании, опубликованном Нацбанком.

Срочные вклады в национальной валюте уменьшились на 9% до 2,81 млрд рублей, депозиты в иностранной валюте сократились на 5,6% и составили в эквиваленте 14,07 млрд рублей.

В долларовом выражении вклады снизились на 127,0 млн. долларов США, или на 1,7%, и составили 7,3 млрд. долларов США.

В среднем на одного вкладчика приходится 6,79 тыс. рублей вкладов во всех валютах. Показатель уменьшился за третий квартал 2016 года на 1,4%.

За III квартал 2016 года объем депозитов населения вырос только у ОАО ”Банк БелВЭБ“ (+ 30 млн. рублей, или 3,8%). Отток вкладов наблюдался у: ОАО ”БПС-Сбербанк“ (– 166 млн. рублей, или 11,0%), ОАО ”Белинвестбанк“ (– 82 млн. рублей, или 7,4%), ”Приорбанк“ ОАО (– 50 млн. рублей, или 7,1%), ОАО ”Белагропромбанк“ (– 139 млн. рублей, или 4,4%), ОАО ”АСБ Беларусбанк“ (– 198 млн. рублей, или 2,5%).