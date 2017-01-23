Минчане должны сами просить поверить им счетчики воды

БЕЛТА

Минчане, в квартире которых своевременно не проверили счетчики расхода воды, будут платить за водопотребление по нормативам

"По показаниям прибора определяется объем пролитой воды, подлежащий оплате. Проведение госповерки прибора учета - обязательное требование законодательства, в противном случае вступают в силу нормы о безучетном потреблении коммунальных услуг. Начисления производятся по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. К примеру, один прописанный гражданин заплатит за месяц 8,9" рублей, - отметили на предприятии.

Как правило, прибор учета устанавливается при новом строительстве, а также индивидуально за счет собственника. Он имеет первичную поверку, в обязательном порядке прилагается паспорт с указанием гарантийного периода обслуживания и межповерочного интервала - срока, в течение которого гарантируется работа счетчика в допустимых погрешностях, соблюдаются его метрологические характеристики. Несоблюдение межповерочного интервала влечет за собой перевод на нормы водопотребления и оплату по полным тарифам, пишет БЕЛТА.

"Ответственность как за исправность, работоспособность, сохранность документации, так и за своевременное проведение государственной поверки несет потребитель. На сегодняшний день поверка приборов учета воды, обслуживаемых "Минскводоканалом", в порядке эксперимента производится раз в 6 лет. Минчанам следует самим заявлять о необходимости контрольных мероприятий", - проинформировали специалисты.

Посмотреть дату предыдущей поверки можно в паспорте прибора, в договоре на оказание услуг водоснабжения и водоотведения, а также на пломбе прибора (указывается квартал и год). Заявки принимает контакт-центр ремонтно-механического цеха предприятия. Диспетчер согласовывает время прибытия мастеров, которые демонтируют подлежащий замене прибор и установят уже поверенный счетчик из обменного фонда.

Процедура государственной поверки производится только государственным поверителем (по Минску и Минскому району - РУП "БелГИМ" на производственной базе УП "Минскводоканал"). Процедура снятия, ремонта, замены прибора учета до окончания межповерочного интервала - бесплатна. Также не придется платить, если водомер выходит из строя в гарантийный период (2 года). В этом случае будет произведен перерасчет начислений платы за услуги на время неисправности.

Кроме работы по заявкам, осуществляются плановые обходы мастеров - работают 40 бригад, в каждой из которых по два человека, жильцы заблаговременно уведомляются об этом. По нормативам для демонтажа и установки нового счетчика, составления актов требуется до 30 минут в зависимости от состояния труб, их доступности и др.).