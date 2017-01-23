Беларусь может вступить в ВТО до конца года

Валерий Алексеев

Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович в эфире белорусского телевидения.

- Всегда неблагодарное дело называть сроки, но я не исключаю, что до конца этого года. Очень скоро состоится очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы более точно сможем говорить о сроках, - сказал он, отвечая на вопрос о сроках вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию.

По его словам наша страна уже работает по принципу ВТО. Многие нормы ЕАЭС близки к нормам ВТО.

- Единственное, что мы должны сделать, это принять все переходные меры по защите наших финансовых институтов, сельхозпроизводителей, как это делается во всех странах, которые входят в ВТО. А по большому счету мы работаем на принципах ВТО, - сказал Улахович.

По его мнению, больших барьеров для вступления страны в ВТО сейчас не существует. "При нашем желании мы очень быстро станем членами ВТО", - резюмировал он.

Сегодня в Женеву отправилась белорусская делегация. В течение трех дней представители правительства будут проводить двусторонние переговоры с членами организации, а также примут участие в сессии ВТО, где будет рассматриваться белорусский вопрос.