Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Бюджет Минска в 2017 году составит 4,819 млрд рублей

23 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Бюджет столицы определен решением Мингорсовета, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

В соответствии с решением бюджет Минска составит 4,819 млрд рублей в 2017 года. Бюджет принят бездефицитным.

В структуре доходов бюджета 4,361 млрд рублей составят налоги, из которых 1,638 млрд – налоги на доходы физических лиц.

В расходной части бюджета предусмотрено выделение 1,397 млрд на общегосударственную деятельность, 1,1 млн – на оборону, 25,4 млн. – на првоохранительную деятельность, 580 млн. – на экономику, кроме того, оасходы бюджета на инвестиционную программу составят 987 млн. рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство и строительство планируется потратить 609 млн., на здравоохранение – 968 млн., образование – 812 млн. рублей. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны (, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект (БЕЛТА, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси (Валерий Алексеев, 1 (1231) 14-20 января 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Все новости

Архив