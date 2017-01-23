Бюджет Минска в 2017 году составит 4,819 млрд рублей

Алексей Иванов

Бюджет столицы определен решением Мингорсовета, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с решением бюджет Минска составит 4,819 млрд рублей в 2017 года. Бюджет принят бездефицитным.

В структуре доходов бюджета 4,361 млрд рублей составят налоги, из которых 1,638 млрд – налоги на доходы физических лиц.

В расходной части бюджета предусмотрено выделение 1,397 млрд на общегосударственную деятельность, 1,1 млн – на оборону, 25,4 млн. – на првоохранительную деятельность, 580 млн. – на экономику, кроме того, оасходы бюджета на инвестиционную программу составят 987 млн. рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство и строительство планируется потратить 609 млн., на здравоохранение – 968 млн., образование – 812 млн. рублей.