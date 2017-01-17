Нефтяной вопрос на миллиард долларов

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Нефтяные котировки в начале 2017 года уверенно держатся на уровне выше 50 долларов за баррель. Это сулит белорусскому бюджету дополнительные доходы. Правда, пока остается открытым вопрос об объемах поставок нефти в нашу страну.

Цены на нефть растут

В начале января стоимость нефтяных фьючерсов подскочила до 56—57 долларов США за баррель, однако затем опустилась до 51—52 долларов. Судя по информации в СМИ, страны ОПЕК начали выполнять условия соглашения по ограничению добычи. Свои обязательства пока выдерживают и некоторые государства, не входящие в картель.

Здесь и далее данные 2016 года за 10 месяцев

Саудовская Аравия уже официально уведомила покупателей об уменьшении в феврале объемов поставок по сравнению с законтрактованными. В рамках реализации соглашения ОПЕК саудиты сократят добычу на 486 тыс. баррелей, до 10 млн баррелей в день. Их примеру последовал Кувейт, который сейчас добывает около 2,7 млн баррелей в день.

Выполняют условия соглашения Оман и Катар. Другие страны ОПЕК пока не предоставили официальную информацию об объемах добычи. Есть сведения о том, что Ирак может не выдержать условий соглашения. Кроме того, месторождения на юге страны разрабатывают иностранные компании, которые могут не подчиняться указаниям властей.

Также стало известно, что Россия сократила добычу черного золота. На нашу восточную соседку приходится самая большая доля из 558 тыс. баррелей в день — объема сокращения добычи, согласованного странами, которые не входят в ОПЕК.

Соглашение, утвержденное 30 ноября 2016 года в Вене, предполагает снижение добычи на 1,2 млн баррелей, до 32,5 млн баррелей в день. С учетом обязательств государств, не входящих в картель, предложение на мировом рынке должно уменьшиться почти на 1,8 млн баррелей.

На самом деле сокращение будет не таким большим, поскольку оно частично уравновесится ростом добычи в США и некоторых других странах, которые не присоединились к соглашению. Уже появились данные об увеличении количества новых скважин в Соединенных Штатах. В начале второй декады января Минэнерго страны рапортовало о наращивании запасов.

Развитие ситуации будет зависеть и от действий администрации Дональда Трампа. Новый президент США заявлял о намерении разрешить бурение на части федеральных земель, что может поспособствовать заметному росту добычи. Однако такая мера чревата серьезными протестами «зеленых»: новые площадки могут оказаться в охраняемых зонах или в непосредственной близости от них.

В каком-то смысле решающей для нефтяного рынка будет следующая неделя. На 21—22 января запланирована встреча представителей стран ОПЕК, на которой те должны обменяться сведениями о выполнении соглашения о сокращении добычи. Если подтвердится, что картель соблюдает договоренности, то тенденция к росту цен на нефть может стать более устойчивой. Пока же трейдеры находятся в состоянии неопределенности и реагируют на противоречивые сигналы.

Между тем в начале года Мин­энерго США повысило прогноз средней цены на черное золото на 1,9 доллара по сравнению с декабрем. Согласно расчетам чиновников, по итогам 2017 года баррель нефти марки Brent будет стоить в среднем 53,5 доллара, а американская нефть WTI — 43,74. В 2018-м, полагают в Минэнерго США, цена первой повысится до 56,18 доллара за баррель.

Наш интерес

Белорусский бюджет на 2017 год был рассчитан исходя из средней цены в 35 долларов за баррель нефти марки Brent. Среднесрочный финансовый план страны предполагает увеличение цены до 50 долларов за баррель лишь в 2018—2019 годах. Даже несмотря на некоторую неопределенность ценовой конъюнктуры, динамика рынка пока обещает Беларуси дополнительные доходы бюджета. Однако главной неопределенностью для страны пока остаются объемы поставок нефти из России.

В прошлом году РФ должна была поставить в Беларусь 24 млн т нефти — самое большое количество сырья за последние пять лет, однако этого не произошло. Вероятнее всего, общий объем импорта черного золота в Беларусь по итогам 2016-го составит около 18 млн т и станет самым низким за пятилетку.

Российское правительство ис­пользовало поставки нефти в качестве одного из аргументов в споре о цене на газ, начавшегося еще в конце 2015 года. Ситуация предельно накалилась летом 2016-го, когда Москва заявила о снижении поставок нефти начиная с III квартала и выполнила свое обещание, что привело к ухудшению динамики отечественного ВВП.

В рамках единого таможенного пространства нефть поставляется в Беларусь без учета экспортных пошлин. Их взимает наша страна, экспортирующая нефтепродукты за рубеж. Пошлины должны пропорционально распределяться между бюджетами Беларуси и России, однако в минувшем году Москва разрешила Минску полностью оставлять их у себя. Согласно бюджетным документам, деньги, получаемые от экспорта нефтепродуктов, направляются на погашение внешних обязательств Беларуси.

В октябре сообщалось, что стороны пришли к согласию в газовом споре. Беларусь должна была отменить повышение тарифов на транзит нефти, погасить недоплату за газ и согласиться на сохранение формулы цены на голубое топливо. В свою очередь Россия обещала снизить сумму фактической оплаты газа Беларусью за счет межбюджетных компенсаций и восстановить объемы поставок нефти. Однако договоренности не были реализованы.

Новый год начался с обмена до боли знакомыми аргументами. Пятого января было опубликовано постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси от 30 декабря 2016 года № 48, которое повысило тарифы на транзит российской нефти по территории нашей страны. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Тарифы на транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» увеличились более чем на 7 %, хотя ранее российская сторона называла обоснованным повышение тарифов не более чем на 5,6 %. В отношении ОАО «Полоцктранснефть Дружба» россияне были готовы согласиться с повышением на 11,76 %.

Россия, в свою очередь, через «Транснефть» сообщила о том, что в I квартале в Беларусь будет поставлено 4 млн, а не 4,5 млн т нефти, которые декларировались в декабре. Таким образом, общий объем поставок на 2017 год может составить уже не 18 млн, а 16 млн т, что на 8 млн т меньше оптимального, на который можно было рассчитывать в 2016-м.

Судя по опубликованным в СМИ высказываниям официальных лиц, реализации договоренностей препятствует отсутствие подписи белорусской стороны под некоторыми соглашениями. Что именно смущает отечественное правительство, не сообщается. Вероятнее всего, речь идет о жестких условиях «возврата» части поставленной в Россию нефти в виде нефтепродуктов.

В 2012 году, когда была реализована знаменитая схема с «растворителями и разбавителями», Беларусь поставила в РФ 356 тыс. т нефтепродуктов. В последующие годы наша страна экспортировала в РФ миллион тонн и более. Так, в 2014 году экспорт достиг 1,8 млн т на чуть более чем 1 млрд долларов. За десять месяцев 2016-го объемы поставок белорусских неф­тепродуктов в РФ составили всего 260 тыс. т на 92,7 млн долларов.

Жесткие обязательства по поставкам нефтепродуктов в Россию не слишком выгодны Беларуси. НПЗ еще могут заработать, если цены на бензин, дизельное топливо и другие продукты в РФ будут благоприятными. Однако в таком случае бюджет может рассчитывать только на налоги НПЗ, а не на экспортные пошлины, ведь нефтепродукты не покидают территорию ТС.

Экспорт нефтепродуктов также является источником значительных поступлений валюты в нашу страну. В 2015 году экспорт товаров из Беларуси составил 26,66 млрд долларов, уменьшившись почти на 10 млрд долларов по сравнению с 2014-м. Причем примерно на треть это снижение было обусловлено именно падением цен на нефть и нефтепродукты. Для сравнения: в 2014 году страна поставила 13,76 млн т продуктов переработки черного золота на 9,85 млрд долларов, а в 2015-м — 16,85 млн т на 6,79 млн долларов.

В рекордном, 2012 году вклад нефтяного экспорта в общий котел внешней торговли товарами составил 34,3 % (с учетом небольшого экспорта белорусской нефти — 1,6 млн т на 1,29 млрд долларов).

С учетом прогнозируемого увеличения котировок черного золота на мировом рынке получение 24 млн т сырья для переработки позволило бы Беларуси экспортировать в 2017 году не меньше нефтепродуктов, чем в 2015 и 2012 годах, и дополнительно получить 2—3 млрд экспортной выручки по сравнению с 2016-м.

Если сравнить затраты на импорт нефти и доходы от экспорта нефтепродуктов, то в 2012—2015 годах дельта составляла не менее 1 млрд долларов. По итогам десяти месяцев прошлого года разница была меньше 100 млн долларов (см. рис.).

Дальнейшее сокращение поставок нефтепродуктов ниже уровня в 16 млн долларов может иметь очень серьезные последствия для отечественной экономики.