Экономические аспекты экологических решений

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Экологичность белорусской экономики способна повысить ее конкурентоспособность на мировом уровне. Такого мнения придерживается директор Института экономики НАН Беларуси Валерий БЕЛЬСКИЙ.

— Почему именно сейчас «зеленая» составляющая стала актуальной для экономики страны?

— Без введения комплекса мер экологической направленности и охраны окружающей среды сегодня невозможно позиционировать страну на мировом рынке. В Беларуси приняты Национальная стратегия устойчивого развития и Национальный план развития «зеленой экономики». Это конкретизация мер, которые уже заложены в Национальную стратегию устойчивого развития. Сегодня принципы «зеленой экономики» — общепризнанная мировая стратегия, которую реализуют большинство развитых стран. Это прагматичное решение, хотя цели «зеленой экономики» имеют преимущественно социальный характер.

— Как выглядят показатели, по которым оценивается соответствие экономики статусу «зеленой»? Не усложнят ли они отчетность и статистику?

— Показателей десять, и они совершенно простые. Это доля расходов на окружающую среду в государственном бюджете, площадь введенного энергоэффективного жилья, количество единиц электротранспорта, доля возобновляемых источников энергии в валовом потреблении ТЭР, уровень охвата потребителей приборами учета воды и др.

Думаю, должны быть выработаны единые мировые подходы и стандарты «зеленой экономики», чтобы страна могла позиционировать себя в этом аспекте на мировом рынке.

— На какие проекты в сфере «зеленой экономики» следует обратить внимание частному бизнесу?

— Привлекательной для частного инвестора в Беларуси может быть сфера переработки мусора. Доля переработанных отходов в стране недостаточна по сравнению с долей отходов, которые перерабатываются в ЕС. В Беларуси ежегодно образуется 40 млн т отходов — это огромный потенциал, следовательно, у нас могут быть реализованы инвестиционно привлекательные проекты.

Перспективным выглядит развитие технологий накопления энергии. В НАН Беларуси уже есть наработки, которые соответствуют лучшим на сегодня мировым достижениям. Может быть привлекательной и альтернативная энергетика, в первую очередь на локальном уровне, а также производство электротранспорта, строительство энергоэффективных жилых зданий, поскольку постепенно размер оплаты коммунальных услуг достигнет себестоимости, а жильцы таких домов будут платить значительно меньше. Могут быть реализованы проекты тепловой реабилитации зданий в рамках государственно-частного партнерства.

— Имеет ли перспективы в Беларуси органическое сельское хозяйство?

— Имеет, однако перспек­тивы его внедрения ограничены узостью рынка и финансовыми мотивами производителей. Не исключается, что результатом нарушения технологических регламентов органического земледелия станет снижение плодородия почвы, а ведь плодородие — один из факторов устойчивого развития.

У нас установлен жесткий контроль качества любой продукции. Однако если часть потребителей считает, что органическая продукция более полезна, то она должна производиться — как альтернатива для таких потребителей.