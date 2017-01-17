Зеленей или проиграешь

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Принципы «зеленой экономики» внедряются во всем мире, и Беларусь не может быть исключением. Однако без серьезных инвестиций переход к такой экономике невозможен.

Недавно правительство утвердило Национальный план по развитию «зеленой экономики». Перед гос­органами поставлена задача разработать ее стандарты и включить в систему отчетности показатели экологичности продукции. По мнению авторов документа, следование принципам экологии и ресурсосбережения не только улучшит состояние окружающей среды, но и подтолкнет вперед экономику страны.

Электромо­били — будущее авто­транспорта.

Правительство определило приоритетные для страны отрасли и сферы «зеленой» деятельности. Это в первую очередь энергетика, строительство, городская мобильность, сельское хозяйство и туризм.

«Угроза сокращения природных ресурсов и снижения качества окружающей среды является одним из главных препятствий устойчивого экономического роста. С учетом национальных особенностей и глобальных вызовов государство определяет «зеленую экономику» как стратегический приоритет», — говорится в тексте документа.

Как заявила 12 января на пресс-конференции в Минске первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, сегодня развитые государства определили свой вектор развития в направлении «зеленой экономики».

«Нерациональное использование природных ресурсов на протяжении прошлого века привело к необратимым процессам. По заключениям ОЭСР, из-за последствий, вызванных неблагоприятной окружающей средой, в год гибнет от 6 млн до 9 млн человек. Мировой экономике это обходится в 1 % ВВП, или 2,6 трлн долларов ежегодно. Эффект от следования принципам «зеленой экономики» будет выражен в улучшении здоровья населения, рациональном использовании ресурсов, ведь Беларусь ответственна не только перед своими гражданами, но и перед другими странами», — сказала Ия Малкина.

В документе отмечается, что, согласно международным оценкам, по экологической эффективности Беларусь занимает 35-е место среди 180 стран. Тем не менее ряд вопросов в экономике не решен. В частности, это касается образования и накопления отходов, прежде всего при производстве калийных и фосфорных удобрений, деградации экологических систем, загрязнения воздуха и поверхностного слоя почвы, сокращения биоразнообразия.

Национальный план следует рассматривать не только с экологической, но и с экономической точки зрения, считает начальник главного управления экономики природных комплексов Минэкономики Дмитрий Матусевич. Документ подразумевает и создание новых рабочих мест, внедрение передовых технологий. Для оценки экологической составляющей в статистику введут несколько новых показателей.

В Беларуси до 70 % выбросов в атмосферный воздух приходится на транспорт, в развитых странах данный показатель не превышает 20 %. Поэтому главным направлением развития «зеленой экономики» станет внедрение электромобильного транспорта.

Как отмечается в плане, все возможности для этого у отечест­венной промышленности есть. В стране не выпускаются только аккумуляторные батареи для электромобилей, инвестиции в их производство составят 250 млн долларов. Зато у нас есть опыт создания и сборки электромобилей (Ё-мобиль). Несколько частных предприятий производят зарядные станции. Белорусское машиностроение выпускает широкую гамму запчастей и комплектующих. Сотрудники Национальной академии наук проектируют оте­чественный электромобиль.

Пока число электромобилей в стране насчитывает несколько десятков, а зарядные станции находятся в частном пользовании. Однако, согласно оптимистичному сценарию, к 2025 году количество электромобилей составит 30,8 тыс., а электробусов — 1,88 тыс.

Впрочем, Беларусь ожидает не только электромобильный бум. Как отмечают правительственные эксперты, все больше горожан предпочитают передвигаться на велосипедах. Городскую инфра­структуру для велосипедистов улучшат, с учетом их интересов будут изменены принципы городской мобильности.

Строительство энергоэффективного жилья — еще одно направление «зеленой экономики». Отметим, что у Беларуси есть некоторый опыт и в данной сфере. В 2016—2020 годах будет возведено 8,4 тыс. кв. м энергоэффективного жилья. Правда, в документе не указано, какая часть энергоэффективных «квад­ратов» придется на многоквартирные и на индивидуальные жилые дома.

Правительство планирует увеличить до 6 % объемы электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников (ВИЭ). Сегодня в стране функционирует 65 ветроустановок (возможно размещение 1640 таких установок).

Есть потенциал и у других ВИЭ. В 2016—2019 годах в рамках квот будут введены в строй объекты альтернативной энергетики общей мощностью свыше 215 МВт.

Сельское хозяйство — один из основных факторов загрязнения окружающей среды на территории Беларуси. Оно производит до 27 % парниковых газов, но обладает огромным ресурсом налаживания экологически чистого производства.

Правда, внедрение в сельском хозяйстве ресурсосберегающих производств требует значительных инвестиций. Как, впрочем, и организация выпуска экологически чистой продукции, спрос на которую растет на 20 % ежегодно. Пока в Беларуси только шесть официальных производителей экологически чистой продукции, а чтобы выйти на этот премиальный рынок, необходимо не только наладить выпуск продукции, но и сертифицировать ее.

Инвестиции необходимы и для развития агро- и экотуризма: значительная часть территории страны сохраняет свое естественное состояние, что позволяет проложить по ней соответствующие маршруты.

По словам Ии Малкиной, первый этап реализации плана — создание институциональных основ «зеленой экономики». Это в первую очередь принятие закона о госзакупках, который позволит отдавать приоритет при госзакупках «зеленым» товарам, а также закона о производстве и обращении органической продукции.

«Создавая здесь более жесткие условия для производителей, мы открываем белорусской продукции путь на западные рынки. Мы делаем наши товары, их производство конкурентоспособными на тех рынках, выход на которые ставится в качестве задачи. Если мы сегодня не начнем это делать, завтра будет уже поздно», — считает первый замминистра