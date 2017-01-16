На чем держится рубль

эксперт­-аналитик компании «ТелетрейдБел» Михаил ГРАЧЕВ

В наступившем году доллар и российский рубль будут укрепляться. Белорусской валюте помогут удержаться слабеющий евро и жесткая денежно­кредитная политика Национального банка.

Два года назад, в декабре 2014-го и январе 2015-го, Национальный банк принял ряд принципиальных решений, направленных на стабилизацию финансовой системы страны.

Нацбанк добился своего

Это были отказ от фиксации обменного курса белорусского рубля и переход к контролю уровня инфляции; отказ от привязки курса национальной валюты к доллару и переход к валютной корзине из доллара, евро и российского рубля; отмена комиссионных при покупке иностранной валюты и снижение нормы обязательной продажи валюты субъектами хозяйствования; постепенное понижение процентной ставки.

За 2016 год рубль подешевел по отношению к доллару на 5,47 %. Фото С. Костина

Впоследствии Нацбанк провел еще несколько значимых мероприятий. Выделим два из них: осуществленный 1 июня 2015 года переход на непрерывный двойной аукцион при формировании курса национальной валюты (до этого курс фиксировался по результатам аукционных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже) и деноминацию национальной валюты в 2016-м.

Было довольно много критики и сомнений по поводу целесооб­разности этих и других решений, однако сейчас, по прошествии двух лет, можно говорить, что Национальный банк достиг основной цели: инфляция в Беларуси снижается, а обменный курс национальной валюты стабилизировался.

Согласно данным Белстата, по итогам 2016 года инфляция сложилась на уровне 10,6 %. Курс

рубля просел на 14,66 % к валютной корзине, причем внутри самой корзины основной процент снижения пришелся на российский рубль. За год наша валюта ослабела по отношению к доллару на 5,47 %, к евро — на 0,74 %(!). Самым значительным стало проседание по сравнению с российским рублем — минус 27,05 %. Эти цифры отражают изменения в белорусской экономике, на внешних финансовых рынках и у наших основных экономических партнеров.

Рубль держится на спросе

Снижение инфляции до 10,6 % правительство оценивает как позитивный фактор. Безусловно, если сравнивать с предыдущими годами, когда уровень инфляции зашкаливал (например, в 2011 году — 108,7 %), то 10,6 % выглядит как достижение. Правда, в Беларуси было несколько лет с однозначным уровнем инфляции (8 % в 2005-м и 6,6 % в 2006-м). Поэтому очевидно: нам есть к чему стремиться.

Уровень инфляции пока не позволяет Национальному банку радикально понизить основную процентную ставку. Даже после снижения этого показателя до 17 %, которое произойдет 18 января, процент кредитования для реального сектора останется суровым.

В свою очередь, объем директивного кредитования на 2017 финансовый год правительство уменьшило на 32,1 %. В минувшем году рублевая денежная масса М2 в определении Нацбанка увеличилась на 22,15 %. Как следствие, мы ожидаем, что в 2017-м сохранится дефицит ликвидности для реального сектора, который будет поддерживать спрос на белорусский рубль.

Год дорогого доллара

Внешние факторы, которые формировали обменный курс белорусского руб­ля к валютной корзине, остаются актуальными и в наступившем году.

Доллар укреплялся по отношению к основным валютам в течение всего 2016 года. Особую прыть он продемонстрировал в последние два месяца. Причиной стали неожиданные итоги президентских выборов в Соединенных Штатах и ожидаемое решение Федеральной резервной системы повысить процентную ставку 14 декабря. Избранный президент Дональд Трамп декларирует поворот экономики США к решению внутренних проблем, а руководитель ФРС Джанет Йеллен по итогам последнего заседания заявила о готовности регулятора к трехразовому повышению ставки в нынешнем году.

Совокупность этих факторов толкнула доллар к максимумам за последние 14 лет. Высока вероятность того, что обещания политиков не окажутся пустым звуком и 2017-й станет годом дорогого доллара. Рост курса «американца» к белорусскому рублю может быть параллелен снижению курса евро по сравнению с нашей валютой, что в целом не даст существенного проседания курса валютной корзины.

Нефть поддержит российский рубль

Для российской валюты 2016 год завершился вполне комфортно. Страны ОПЕК 30 ноября приняли решение о снижении уровня добычи черного золота в первой половине 2017-го. Чуть позже к ним присоединились 11 государств с Россией во главе, не входящих в картель. Результатом подписанных договоренностей стал рост нефтяных котировок до уровня более чем 50 долларов за баррель.

В начале 2017 года оставалось опасение, что принятое решение останется только на бумаге, однако первая неделя показала, что основные участники саммита перешли к реальным действиям. Правда, у высоких цен на нефть есть обратная сторона: увеличивается количество буровых в США, что может привести к росту добычи в Штатах. Зато сохраняется высокий уровень роста экономики Китая и Индии (соответственно 6,5 и 7 %) — основных импортеров углеводородов в мире. Таким образом, потенциал увеличения спроса на нефть остается, что дает основания ожидать роста цен выше 50 долларов за баррель в течение года.

Этот фактор поддерживает курс национальной валюты РФ на текущем уровне, вблизи 60 рос. руб. за доллар, и высокий обменный курс белорусского рубля к российскому коллеге. В силу тесных экономических взаимосвязей двух стран высокий курс российской валюты положителен для отечест­венного бюджета. Мы ожидаем, что в течение первых двух-трех месяцев 2017 года валюта РФ может укрепиться до 100:3,5000 по отношению к белорусскому рублю.

В силу того, что доля российского рубля внутри валютной корзины самая большая (50 %), именно ослабление нашей валюты по отношению к российской может сформировать ослабление к корзине в целом.

Безусловно, последние решения Национального банка вписываются в целевую программу стабилизации финансовой системы страны. Снижается ставка рефинансирования, изменены нормы обязательного резервирования (для вкладов в национальной валюте понижены с 7,5 до 4 %; для вкладов в иностранных валютах повышены с 7,5 до 11 %). Данные меры будут способствовать дальнейшей стабилизации финансовой системы в целом и обменного курса белорусского рубля в частности. С учетом стабилизации и внешних факторов мы ожидаем, что годовое изменение курса рубля к валютной корзине не превысит 10 %.