В минусе только Беларусь

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Белорусский ВВП в 2017 году снизится на 0,5 %. Таково мнение экспертов Всемирного банка, которое изложено в очередном прогнозе развития мировой экономики Global Economic Prospects.
По сравнению с предыдущим отчетом Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз для нашей страны на 0,5 %. К устойчивому росту Беларусь перейдет только в 2018 году, считают аналитики ВБ. Экономика страны вырастет на 1,3 % (+1 п. п. к предыдущему прогнозу). Улучшению ситуации будут способствовать повышение активности в России и восстановление там темпов роста. По оценкам ВБ, в 2017 году экономика РФ вырастет на 1,5 %. Плюс, по прогнозу, продемонстрирует и ВВП Украины — 2 %. К слову, Беларусь — единственная страна в Европе и Центральной Азии, которая останется в рецессии.
Согласно оценке экспертов ВБ, в 2017 году мировая экономика в целом вырастет на 2,7 %. Это на 0,4 п. п. больше уровня 2016 года, продемонстрировавшего самый низкий рост в посткризисный период. По сравнению с предыдущим отчетом прогноз на нынешний год для мировой экономики ухудшился на 0,1 п. п. Как ожидают аналитики Всемирного банка, в 2018—2019 годах рост мирового ВВП составит 2,9 %.
В 2017 году рост в развивающихся странах должен ускориться на фоне оживления рынка сырьевых товаров. Угрозой для роста мировой экономики в целом специалисты ВБ считают неопределенность в развитых странах: остается неясным, каким образом будет меняться экономическая политика в ведущих государствах мира. Кроме того, отмечаются проблемы на финансовых рынках, а также снижение инвестиций.
Авторы доклада констатируют замедление темпов роста инвестиций в странах с формирующимся рынком и в развивающихся государствах, на долю которых приходится треть мирового ВВП и около трех четвертей мирового населения. Если еще в 2010 году темп роста инвестиций составлял 10 %, то в 2015-м он упал до 3,4 %. По мнению экспертов ВБ, итог 2016 года будет еще ниже — около 3 %. В некоторых странах, в том числе в Беларуси, инвестиции и вовсе сокращались.
Всемирный банк прогнозирует ускорение темпов роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором большинство составляют государства — импортеры сырья. Для регионов с преобладанием экспортеров сырьевых товаров прогноз не столь однозначный. В Латинской Америке и Европе также предполагается улучшение ситуации, в основном благодаря тому, что Россия и Бразилия прошли «дно» цикла.«После наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики радует появление признаков улучшения экономических перспектив, — заявил президент Всемирного банка Джим Ён Ким. — Сейчас нужно воспользоваться этой динамикой и нарастить объемы инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это крайне важно для ускорения устойчивого и инклюзивного экономического роста, необходимого для искоренения крайней бедности».
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